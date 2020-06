Milan, Kalulu in città: domani visite mediche

Pierre Kalulu sarà il nuovo acquisto del Milan. Il terzino francese classe 2000 è appena arrivato a Milano: domani le visite mediche prima della firma.

Pochi minuti fa – come riporta ‘Sky Sport’ – è arrivato a Milano il nuovo rinforzo del Milan, Pierre Kalulu.

Il calciatore, visti i problemi ad arrivare in aereo, per via del Coronavirus, ha raggiunto il capoluogo lombardo in auto, insieme a tutta la famiglia. Il terzino classe 2000 è pronto per vivere l’avventura in rossonero.

Domani svolgerà le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi anni al Diavolo. Sarà Kalulu, ormai ex Lione, dunque, il primo acquisto del Milan ma per vederlo in campo bisognerà aspettare la nuova stagione.

LEGGI ANCHE: OCCASIONE LOZANO