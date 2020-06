Milan, occasione Lozano: si scalda l’asse col Napoli

Lozano è pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione. Può diventare un’occasione per il Milan. Attenzione agli affari tra i rossoneri e gli azzurri.

L’avventura di Hirving Lozano pare giunta, ormai, ai titoli di coda. L’esterno d’attacco messicano, uno dei colpi di calciomercato dell’ultima estate azzurra, non rientra nei piani di Gennaro Gattuso. Il rapporto tra i due non è certo dei migliori e lo stile di gioco del classe 1995 non sembra andare a genio all’ex tecnico del Milan.

L’addio al Napoli di Lozano, al termine della stagione, appare dunque alquanto scontato. Difficile valutare il prezzo dell’attaccante, che ha faticato ad imporsi in questi mesi. L’emergenza coronavirus, poi, non ha di certo aiutato.

Giungono voci che Lozano possa lasciare la Campania in prestito, diventando così un’occasione da cogliere per molte squadre.

Prima di approdare al Napoli, il messicano era finito nel mirino del Milan. Era un’idea soprattutto di Paolo Maldini e non è escluso che non ritorni ad esserlo a breve.

In estate Milan e Napoli potrebbero sedersi a parlare: nel mirino degli azzurri c’è tempo Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano piace particolarmente a Gennaro Gattuso, che lo vorrebbe per rafforzare la propria mediana.

I rossoneri non lo ritengono incedibile: ecco perché alla giusta offerta, magari anche attraverso una contropartita tecnica, l’ex Atalanta può lasciare il Diavolo.

