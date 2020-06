Milan, svolta Kouassi: destinazione a sorpresa

Niente Milan per Tanguy Kouassi. Il giovane difensore francese classe 2002 lascerò il Psg per volare in Germania. Ecco la squadra in cui giocherà

Svolta a sorpresa. Tanguy Kouassi giocherà nel Bayern Monaco, ad assicurarlo è la Bild. Il portale tedesco non ha dubbi: i campioni bavaresi avrebbero battuto l’importante concorrenza mettendo a segno il loro primo colpo per la nuova stagione.

Il giocatore in questi ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre: ci hanno provato Lipsia, Borussia Dortmund e Milan ma alla fine a spuntarla potrebbe dunque essere, un po’ a sorpresa, il Bayern.

Niente da fare anche per il Psg, che ha provato fino alla fine a convincere Kouassi a firmare il prolungamento del contratto che scadrà fra 14 giorni.

LEGGI ANCHE: IBRA, I RISULTATI DELLA RISONANZA