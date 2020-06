Milan, “Thiago Silva deluso”: nessuna offerta concreta

Thiago Silva al termine della stagione lascerà il Psg. Il difensore, che sarebbe voluto rimanere sotto la Torre Eiffel, non ha ancora deciso dove giocherà in futuro.

Il futuro di Thiago Silva resta tutto da scrivere ma c’è una certezza, non sarà al Psg. Il brasiliano ha più volte manifestato la volontà di proseguire la sua avventura con il club francese. Niente da fare. L’entourage del difensore – come riporta ‘RMCSport‘ – parla di un Thiago Silva deluso per il mancato rinnovo:

“E’ deluso e rattristato da come si è evoluta la situazione – spiega l’entuorage del giocatore – Ama il PSG, adora Parigi e questa scelta è straziante per lui e per la sua famiglia. Prima dello stop si sentiva al top e, anche se ha 35 anni, si sente molto in forma. E’ deluso, arrabbiato ma non demotivato, anzi è desideroso di vincere”.

Lo stesso portale sottolinea, inoltre, come il giocatore non abbia ricevuto offerte concrete. I club inglesi, che appaiono i più interessati (Everton e Tottenham su tutti), al momento sono frenati dall’alto stipendio percepito. Thiago Silva è stato accostato anche al Milan ma ad oggi non sembra essere la priorità dei rossoneri.

LEGGI ANCHE: OCCASIONE LOZANO