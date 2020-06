Musacchio, la caviglia preoccupa: le ultime da Milanello 

Milan, potrebbe essere più serio del previsto l’acciacco rimediato da Mateo Musacchio a Torino. Ecco gli aggiornamento da Milanello in vista anche della trasferta a Lecce.

Stefano Pioli recupera pezzi dopo la semifinale di Coppa Italia, ma ne perde altri. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, preoccupa la caviglia di Mateo Musacchio infortunatosi nella rifinitura dello Juventus Stadium alla vigilia del match.

L’argentino, già condizionato da problemi fisici prima della pausa forzata, ha avvertito un’infiammazione all’articolazione che gli aveva già dato noie in precedenza. La situazione, pertanto, potrebbe essere un po’ più seria del previsto, col difensore argentino che verrà valutato nelle prossime ore.

Perché oggi, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, la squadra si ritroverà al centro sportivo in vista della ripresa del campionato con la trasferta di lunedì a Lecce. Il mister potrà contare nuovamente su Theo Hernandez e Samuel Castillejo, mentre servirà ancora un po’ di tempo per Zlatan Ibrahimovic anche se filtra fiducia.

La trasferta pugliese sarà subito un banco di prova importante per il Diavolo, chiamato a questo punto a blindare il 7° posto per accedere all’Europa League attraverso i preliminari. Si attende subito una risposta importante, considerando soprattutto i big match in arrivo con Roma, Lazio, Juventus e Napoli.

LEGGI ANCHE: COLPO MILAN, DOMANI LE VISITE MEDICHE