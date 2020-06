Rami e Pamela Anderson, la rivelazione: “Dodici volte a notte”

Le rivelazioni hot di Kokorin sul rapporto fra Adil Rami e Pamela Anderson. “Ecco cosa ci raccontava”, le parole dell’attaccante.

Adil Rami ha giocato nel Milan per una stagione. Un difensore roccioso ma che con Filippo Inzaghi non ha trovato grande feeling. “Un disastro come allenatore, sono scappato via da Milanello“, aveva detto il calciatore.

Ma la carriera di Rami non ha avuto grandi momenti, a parte qualche buona prestazione con il Marsiglia. Poi è andato al Feberbahce e infine al Sochi, dove si è ritrovato compagno di squadra l’attaccante Aleksander Kokorin.

Si è parlato molto di Rami negli ultimi anni per la sua relazione con Pamela Anderson, finita lo scorso anno. Lo stesso Kokorin, su YouTube, ha fatto alcune rivelazioni su questo rapporto d’amore.

Ecco le sue parole: “Naturalmente tutti quanti eravamo molto curiosi riguardo la loro relazione, specialmente quando si parlava di come andavano le cose a letto. E Rami ci ha detto che Pamela Anderson è stata la migliore donna della sua vita, che loro due lo facevano 12 volte a notte”.

