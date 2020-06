Calciomercato Milan, concorrenza estera per Milenkovic

Il difensore della Fiorentina Milenkovic continua ad essere nel mirino del Milan. La conferma arriva dalla Spagna: il problema è legato anche all’importante concorrenza

Arrivano conferme anche dalla Spagna: il Milan è sulle tracce di Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina ha una valutazione di 35 milioni di euro ed è un profilo che piace al club: giovane e già con un’importante esperienza in Serie A.

I Viola non vorrebbero liberarsene ma senza rinnovo in estate potrebbe essere addio. L’idea del Diavolo continua ad essere quella di inserire il cartellino di Lucas Paqueta in un ipotetico affare.

Il brasiliano, che il Milan spera possa rilanciarsi in queste partite, è da tempo nel mirino del club toscano, che in inverno ha provato a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri valutano l’ex Flamengo non meno di 35 milioni di euro e proprio per questo opterebbero per uno scambio alla pari.

‘MundoDeportivo’ conferma l’interessa da parte del Milan per Milenkovic ma sul giocatore ci sarebbero anche il Psg e l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE: INCONTRO CON RANGNICK