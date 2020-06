Sky – Milan, incontro Gazidis-Rangnick in Austria

Ralf Rangnick si avvia a diventare il nuovo allenatore-manager del Milan. Il tedesco – come riportano i colleghi di ‘Sky Sport’ – ha incontrato Gazidis

Ci sono sempre meno dubbi, Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore-manager del Milan. Elliott e Ivan Gazidis hanno deciso di puntare sul tedesco per rilanciare il club rossonero.

Ragnick e l’Amministratore delegato del Diavolo – come riporta ‘Sky Sport’ – si sarebbero incontrati in Austria: il tedesco si avvia a ricoprire così il doppio ruolo, quello di manager e tecnico.

Impossibile non parlare, durante il meeting, anche del futuro della squadra: sul tavolo sarebbero così finiti diversi nomi. Priorità ai rinnovi di elementi fondamentali come Gigio Donnarumma ma anche Hakan Calhanoglu, che piace a Rangnick. Zlatan Ibrahimovic, invece, dovrebbe fare le valigie. I rossoneri, infatti, non possono garantirgli i 12 milioni di euro promessi e con il tedesco non potrebbe avere il posto assicurato.

