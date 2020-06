Calciomercato Milan, Keita lascia Liverpool: fattore Rangnick

Naby Keita potrebbe tornare in orbita Milan grazie al tecnico tedesco, suo scopritore. Il centrocampista è pronto a lasciare il Liverpool. Rossoneri alla finestra.

Non decolla l’avventura con la maglia del Liverpool di Naby Keita. Il centrocampista guineano classe 1995 non è certo un titolare per Jurgen Klopp. In Premier League quest’anno ha collezionato solamente nove presenze.

Nel 2017 i Reds per strapparlo al Lipsia spesero ben 65 milioni di euro. Una cifra non da poco. Le attesa non sono state certamente rispettate e la prossima estate potrebbe essere quella della cessione, magari in prestito.

Keita ha voglia di rilanciarsi e diversi club della Bundesliga starebbero pensando di dargli una possibilità ma il centrocampista potrebbe tornare ad essere un’idea per il Milan.

I rossoneri lo hanno cercato in passato, ora con il Liverpool, intenzionato a mettere le mani su Ruben Neves, portarlo in Italia potrebbe essere più facile.

Keita è certamente un profilo che Ralf Rangnick conosce molto bene: il classe 1995 ha, infatti, indossato sia la maglia del Salisburgo e che del Lipsia. Il tedesco, suo scopritore, potrebbe dunque essere un fattore chiave nella scelta della sua squadra futura.

LEGGI ANCHE: FUTURO SEGNATO PER IBRA E MALDINI