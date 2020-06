Calciomercato Milan – La decisione a sorpresa su Kessie 

Milan, possibile colpo di scena per Frank Kessie. Ecco cosa ha deciso la società su stretta e diretta indicazione di Ralf Rangnick.

Frank Kessie corre dritto verso le 200 presenze in rossonero, ma la strada potrebbe essere ancora lunghissima malgrado i vari addii sfiorati nelle ultime sessioni di mercato. Come infatti riferiscono i colleghi di Calciomercato.com, ora sembrerebbe cambiato il destino del roccioso centrocampista ivoriano.

Puntualmente in uscita nelle ultime tre occasioni, l’ex Atalanta, a sorpresa, questa volta non dovrebbe finire in lista di sbarco. Il motivo ha un nome e un cognome: Ralf Rangnick. Il manager tedesco, infatti, sembra aver programmato un nuovo Milan anche con il classe 96 nello scacchiere milanista.

Del resto il dirigente tedesco ha sempre puntato parecchio su profili simili nei suoi trascorsi. Tra Schalcke 04 e Lipsia, per esempio, il 63enne ha fatto affidamento a giocatori come Naby Keita, Amadou Haidara o lo stesso Diego Demme che oggi veste la maglia del Napoli.

E ora nel 4-4-2 rossonero è pronto a confermarci Kessie accanto ad Ismael Bennacer. Dunque – assicura il portale – il suo futuro è già deciso: resterà al Milan. Anche perché con una mediana da rifondare date le partenze certe di Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia e quelle possibili di Lucas Paquetá e Rude Krunic, rinunciarci sarebbe deleterio anche dal punto di vista numerico.

