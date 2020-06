Milan, condizioni Musacchio e Léo Duarte: le ultime 

Milan, le ultimissime dall’infermeria. Mentre arrivano buone notizie per Zlatan Ibrahimovic, giungono aggiornamenti anche per Mateo Musacchio e Léo Duarte. Il punto della situazione.

Due buone notizie su tre dall’infermeria del Milan. E la prima riguarda Zlatan Ibrahimovic, ormai sempre più vicino al rientro. Il controllo effettuato ieri, infatti, ha dimostrato che prosegue serenamente il recupero dello svedese. Così il fuoriclasse potrebbe essere pronto già per Milan-Roma del prossimo 28 giugno, o al massimo ai primissimi giorni di luglio.

Nel frattempo filtra ottimismo anche per quanto riguarda Léo Duarte. Il difensore brasiliano, infortunatosi di nuovo dopo il recente lungo stop, anche va verso la via della guarigione. Il flessore della coscia destra migliora e a breve inizierà un programma di lavoro individuale che lo riporterà a disposizione di Stefano Pioli per Lecce o proprio contro i capitolini cinque giorni più tardi.

Servirà invece più tempo e pazienza per Mateo Musacchio, il quale ha rimediato un’infiammazione alla caviglia nella rifinitura dello Juventus Stadium. Ancora non sono chiari i tempi di recupero, ma non dovrebbero essere imminenti. Un problema per il Diavolo che, al momento, può dunque contare solo su Matteo Gabbia dietro Alessio Romagnoli e Simon Kjaer in vista del tour de force in arrivo.

LEGGI ANCHE: FUTURO ROMAGNOLI, ELLIOTT HA DECISO