Ibrahimovic, secondo controllo ok: rientro vicino 

Milan, filtra ottimismo per quanto riguarda il rientro di Zlatan Ibrahimovic. Anche i controlli di ieri, infatti, hanno dato riscontro positivo. Ecco la possibile data del ritorno.

Buone notizie per Zlatan Ibrahimovic. L’esito del secondo controllo in programma ieri, infatti, anche ha dato riscontro positivo. La via di guarigione del polpaccio destro procede senza complicazioni, col giocatore che ora inizierà un percorso personalizzato anche sul campo in vista del rientro.

Quel che è certo è che a Lecce non ci sarà, in quanto l’appuntamento è davvero troppo ravvicinato. Ma come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è molto più verosimile un impiego in occasione del match contro la Roma di cinque giorni dopo.

Ed è questo il grande obiettivo. Essere disponibile per il prossimo 28 giugno. I medici lavorano in questa direzione, i preparatori atletici anche e soprattutto il diretto interessato che scalpita da tempo. Non ci sono ovviamente certezze in tal senso, ma si lavora per questa possibilità.

Se invece alla fine servisse ancora un po’ di tempo, sono varie le date a disposizione per poter tornare quanto meno tra i convocati. Il 1 luglio c’è per esempio la trasferta di Ferrara contro la Spal, segue il match contro la Lazio nella Capitale il 4 e l’arrivo della Juventus a San Siro il 7. In ogni caso, comunque vada, la certezza è che rivedremo Ibra a cavallo tra giugno e inizio luglio.

