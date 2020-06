Rinnovo Romagnoli, Elliott fissa una deroga per il capitano 

Capitolo rinnovi, presto anche Alessio Romagnoli sarà una priorità. Il rischio, altrimenti, è di finire nella stessa situazione di Gianluigi Donnarumma. Ma Elliott fissa una deroga per il capitano.

Non è un’urgenza imminente stile Gianluigi Donnarumma, ma presto bisognerà trattare anche il rinnovo di Alessio Romagnoli. Proprio perché, altrimenti, il rischio è di ritrovarsi tra qualche mese praticamente nella stessa identica situazione di Gigio data la scadenza nel 2022, e col Diavolo sempre spalle al muro.

Ecco perché presto presto bisognerà accelerare. Al momento non ci sono segnali e tutto tace, ma tale scenario non lascia di certo il Milan in una posizione tranquilla. E per quanto il capitano sia sempre propenso al rossonero, ci sarà comunque da battagliare col suo entourage.

Anche in questo caso, infatti, bisognerà trovare una quadra sull’ingaggio attualmente da 3.5 milioni di euro. Perché Mino Raiola, presumibilmente, alzerà di parecchio la posta in gioco. Soprattutto dopo le maiuscole prestazione anche di questa stagione da parte del capitano rossonero.

La nota confortante, rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è che il capitano è una dei pochi casi per i quali Elliott Management Corporation ha previsto una deroga finanziaria. Quindi non si partirebbe con una trattativa a ribasso sullo stipendio in virtù del tetto fissato, ma certo, per limiti economici, non sarebbe possibile nemmeno andare troppo oltre…

