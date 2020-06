Calciomercato Milan news – Occasione Lozano dal Napoli? | VIDEO

Era stato il grande colpo del Napoli nella scorsa sessione estiva del calciomercato, ma Hirving Lozano ha deluso in maglia azzurra. Il suo rendimento in campo è stato abbastanza scadente nel complesso e Gennaro Gattuso lo ha persino cacciato dall’ultimo allenamento avendolo visto svogliato. L’esterno offensivo messicano sta vivendo una stagione difficile e potrebbe lasciare Napoli nella prossima finestra di mercato. Non è escluso un tentativo del Milan, che già la scorsa estate fece un tentativo per strapparlo al PSV Eindhoven ma Lozano preferì la corte del club partenopeo perché attirato dalla partecipazione in Champions League. Cambiare aria lo aiuterebbe a rilanciarsi.