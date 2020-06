Napoli-Juve, il Milan tifa Sarri: ecco perché

E’ indubbio che un successo della Juventus in Coppa Italia darebbe una mano al Milan nella corsa alla conquista dell’Europa League

Si assegna stasera il primo trofeo stagionale nel nostro paese dopo l’emergenza coronavirus. A Roma, Napoli e Juventus si affrontano per la finale di Coppa Italia, una partita che interessa anche al Milan.

I rossoneri, eliminati in semifinale per mano della squadra di Maurizio Sarri, devono augurarsi un successo dei bianconeri, che in campionato raggiungeranno certamente la Champions League.

Gli azzurri di Rino Gattuso, invece, sono attualmente al sesto posto, con solo tre punti di vantaggio sul Milan settimo e quattro su Verona e Parma. Con i campani che alzano il trofeo, arrivare alle spalle della Roma (5a) ma davanti al Napoli porterebbe il Milan a giocare comunque i preliminari.

