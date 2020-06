Juventus ko, Gattuso vince la Coppa Italia

Il Napoli di Gattuso vince la Coppa Italia, Juventus battuta ai calci di rigore. Pessima prestazione della squadra bianconera.

Napoli in festa, la Coppa Italia è azzurra. La squadra di Gennaro Gattuso ha battuto la Juventus in finale. Decisivi i calci di rigore dopo 90′ di pessimo livello ma giocati molto meglio dai partenopei.

Come previsto, è la Juve a fare la partita ma con un possesso palla sterile e senza sbocchi. Merito anche del Napoli che chiude tutte le linee di passaggio e con un’organizzazione difensiva perfetta. Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa non riescono mai a rendersi pericolosi.

Ci riescono invece gli azzurri in ripartenza: Demme sfiora la rete sul finire del primo tempo. Ma si va negli spogliatoi con il risultato di 0-0.

Nella ripresa la Juve ancora peggio, mentre il Napoli è in palla e dà la sensazione di poter far male ad ogni contropiede. Nei minuti finali Maksimovic di testa mette alla prova i riflessi di Buffon che si esibisce in un miracolo. Si va ai rigori.

Il Napoli non sbaglia mai, mentre della Juve ne sbagliano due. Così gli azzurri portano a casa la Coppa Italia, il primo trofeo per Gattuso da allenatore. Una bella soddisfazione per lui che si è preso la rivincita dopo la brutta sconfitta del 2018 da tecnico del Milan.

