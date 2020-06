Rebic e Jovic, coppia giusta per l’attacco del Milan?

Ante Rebic e Luka Jovic sarebbero felici di ritrovarsi al Milan, dopo aver condiviso due stagioni all’Eintracht Francoforte. Sono due attaccanti che si integrano bene.

Al netto dell’ultima pessima performance contro la Juventus, il Milan è rimasto soddisfatto del rendimento di Ante Rebic nel 2020. Dopo mesi difficili, il croato si è ambientato ed è risultato più volte decisivo.

È lui il capocannoniere della squadra con 7 gol totali segnati in stagione: 6 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Si è mostrato un giocatore in grado di poter fare la differenza. È veloce, sa saltare l’uomo e può garantire un buon numero di reti. Il Milan del futuro ripartirà anche da lui.

Rangnick con Rebic e Jovic in attacco?

Secondo le ultime news di calciomercato circolate, l’idea del club sarebbe quella di rinforzare l’attacco con un calciatore che Rebic ben conosce. Si tratta di Luka Jovic, suo compagno all’Eintracht Francoforte per due stagioni.

I due hanno caratteristiche che si incastrano bene. Il croato predilige partire esternamente per poi accentrarsi, mentre il serbo è una punta centrale che sa svariare e allargarsi per lasciare spazio agli inserimenti di altri compagni. In Germania hanno giocato insieme come coppia d’attacco oppure, se veniva impiegato Haller davanti, l’ex Fiorentina veniva impiegato come esterno di sinistra o addirittura alle spalle delle punte.

Jovic nei due anni come compagno di Rebic ha realizzato 36 gol in 75 partite. Il croato, invece, 19 in 66 match. I due hanno un buon feeling e questo potrebbe essere importante anche nel Milan, se si ritrovassero di nuovo a giocare insieme.

La trattativa per il centravanti serbo si presenta complicata, però. Il Real Madrid ha pagato 60 milioni di euro il suo cartellino un anno fa e dunque non può fare regali. Il club rossonero sembra interessato a puntare su un prestito biennale, ma servirà trovare la quadra su cifre e diritto/obbligo di riscatto.

Jovic quest’anno in Spagna ha faticato. Solamente 2 gol segnati nelle 24 presenze con la maglia blanca. Inoltre, ha fatto arrabbiare il Real Madrid per alcuni suoi comportamenti fuori dal campo. L’ultimo è essersi infortunato a casa ed essere costretto a saltare le prossime partite. Per rilanciarsi, al Milan o altrove, dovrà avere un approccio migliore.

