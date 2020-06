Milan, dalla Francia: Leonardo non molla Romagnoli

Alessio Romagnoli continua ad essere nel mirino di Leonardo. Il dirigente brasiliano vorrebbe portare a Parigi il centrale italiano del Milan. Le ultime

Alessio Romagnoli è uno degli elementi su cui il nuovo Milan vuole gettare le basi per il futuro. Il capitano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ma la volontà è quella di proseguire la propria avventura in maglia rossonera. Mino Raiola punta ad ottenere un aumento dell’attuale stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione.

L’ex Roma ha già rifiutato offerte importanti provenienti dall’estero ma dalla Francia insistono: secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, Alessio Romagnoli continua ad essere un osservato speciale del Psg.

Leonardo è a caccia di un centrale che possa rimpiazzare il partente Thiago Silva. L’addio di Kouassi è ormai certo e un nuovo difensore è una priorità. Difficile, però, che Romagnoli accetti di cambiare aria: c’è ancora il Milan nel suo futuro.

