Calciomercato Milan – Rangnick blinda quattro rossoneri 

Milan, Ralf Rangnick dice ‘no’ a quattro cessioni. Ecco i nomi segnati in rosso dal manager tedesco in vista della prossima sessione estiva.

Ralf Rangnick prepara la rivoluzione in casa Milan, ma nel frattempo blinda anche le certezze rossonere. Come infatti riferisce il CorSport oggi in edicola, il manager tedesco ha tra le priorità la conferma di quattro giocatori in particolare.

Trattasi di Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. A questi si aggiunge ovviamente anche Alessio Romagnoli, ma a differenza degli altri, quest’estate, nemmeno esiste una possibilità di addio per il capitano rossonero.

Discorso diverso per il portiere rossonero in scadenza nel 2021, così come il numero 10 del Diavolo. Bennacer ha invece attirato le attenzioni di Paris Saint-Germain e Manchester City mentre Hernandez, anche se oggi ha annunciato la sua permanenza, ha attirato parecchie le attenzioni dopo questa super stagione.

Gigio, in un modo o nell’altro, però dovrà restare. E la soluzione potrebbe essere un prolungamento alle stesse cifre, facendo leva sulla volontà del giocatore che pone il Milan come pista prioritaria. Nessun dubbio per Calhanoglu entusiasta di lavorare per Rangnick, mentre non si toccheranno appunto Bennacer ed Hernandez.

Situazione differente per Zlatan Ibrahimovic, destinato ai saluti in virtù anche di una richiesta da 6 milioni di euro malgrado le 39 primavere in arrivo. La sua seconda avventura milanista, dunque, è praticamente agli sgoccioli.

