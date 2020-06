Milan, Kessie: “Mi sento a casa. Contento per Gattuso”

Franck Kessie è stato intervistato dai canali ufficiali del Milan. Il centrocampista rossonero ha parlato in vista del match contro il Lecce di lunedì prossimo.

Franck Kessie ha parlato ai microfoni di MilanTv in vista del match contro il Lecce, il primo in campionato dopo l’emergenza coronavirus.

Il centrocampista del Milan è carico nonostante la partita si giocherà a porte chiuse: “C’è voglia di ricominciare, restare a casa per noi calciatori è molto difficile. Abituarsi a giocare a calcio a porte chiuse non è facile ma è giusto che non ci siano i tifosi.

Sono a disposizione della squadra, con le mie caratteristiche. Milanello? Mi sento a casa, sono contento di essere qui, spero di portare la squadra il più in alto possibile”.

Obiettivo Europa League – “Bisogna andare più forti nelle ultime partite, dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo tutti attaccati fino al decimo posto, servono punti in ogni partita. Lecce? Sarà una partita complicata, giocheremo fuori casa. Dobbiamo dare di più di quello dato a Torino”.

Felice per Gattuso – “Sono molto contento per il mister, la vittoria della Coppa Italia gli farà bene dopo i brutti giorni che ha vissuto”.

