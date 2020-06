Calciomercato Milan, futuro Milenkovic: parla il difensore

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato del suo futuro ai microfoni di ‘Radio Bruno’. Ecco le parole del centrale che piace al Milan.

Nikola Milenkovic è uno dei profili accostati al Milan per rinforzare la difesa. Il difensore della Fiorentina ha una valutazione di 35 milioni di euro ma il contratto, non ancora rinnovato, in scadenza il 30 giugno 2022, potrebbe dare una mano al Diavolo.

In questi giorni si è parlato di un possibile affare, che preveda l’inserimento di Paqueta, calciatore gradito ai viola.

In merito al suo futuro, Milenkovic – intervenuto ai microfoni di ‘Radio Bruno’ – si è così espresso: “Rinnovo? Ho sempre detto che parleremo al momento giusto di questo. Ora mi sembra prematuro, sono concentrato sul campionato”.

