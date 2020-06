Calciomercato Milan news – Theo Hernandez svela il suo futuro | VIDEO

Nonostante le voci di interessamento da parte di squadre estere importanti, Paris Saint-Germain su tutte, Theo Hernandez ha deciso di rimanere al Milan anche nella prossima stagione. È stato lui stesso a dichiararlo nelle sue ultime interviste a Onda Cero e a Sky Sport. Il terzino francese non ha intenzione di lasciare Milanello nella prossima finestra del calciomercato. Un buon messaggio per il club rossonero e anche per i tifosi milanisti. La permanenza di Theo Hernandez è fondamentale di crescita e rilancio del Milan, che deve trattenere i propri migliori giocatori e comprarne altri di buon livello. L’ex Real Madrid sarà uno degli uomini dai quali ripartire.