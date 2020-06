Calciomercato Milan – Le ultime su Milik: offerta sul tavolo

Le ultime su Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli non è ancora convinto di restare in maglia azzurra e fa gola a diversi club.

Il suo rigore ha ufficialmente regalato la Coppa Italia al Napoli. Eppure Arkadiusz Milik non è ancora certo di restare in maglia azzurra.

Il suo nome è molto gettonato in chiave mercato. E oggi Calciomercato.com parla di un’offerta concreta messa sul piatto dalla Juventus.

La squadra giustiziata dagli 11 metri proprio da Milik e compagni vuole fare un tentativo per il bomber polacco. Proposte ben tre contropartite tecniche per convincere il Napoli.

I cartellini di Cristian Romero, Daniele Rugani e Rolando Mandragora sarebbero stati proposti per arrivare a Milik. Un triplice scambio che però ha trovato, al momento, la ferma opposizione di Aurelio De Laurentiis.

Il patron del Napoli pretende almeno 40 milioni di euro cash per trattare la cessione dell’attaccante. Difficilmente potrà accontentarsi dell’inserimento di contropartite nell’affare.

Ed il Milan? I rossoneri si erano mossi sondando il terreno per Milik, ma le ultime informazioni indicano un rallentamento in tal senso. Nessuna manovra ufficiale da via Aldo Rossi, con il club che sembra orientato ad altre piste e soluzioni.

LEGGI ANCHE -> THIAGO SILVA, RICHIESTA FOLLE DI CONTRATTO!