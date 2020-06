Donnarumma, rinnovo con clausola fino al 2023: la nuova idea

Milan, spunta una nuova soluzione per blindare Gianluigi Donnarumma in scadenza nel 2021. Piuttosto che un rinnovo di un solo anno, potrebbe esserci un vincolo maggiore con clausola rescissoria di emergenza per il giocatore.

Non un rinnovo ponte fino alla prossima estate, ma un prolungamento vero e proprio con tanto di clausola rescissoria. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, potrebbe essere questo lo scenario a sorpresa per Gianluigi Donnarumma.

In particolare, riferisce il quotidiano, si tratterebbe di un’estensione del contratto fino al 2023. A tal proposito i contatti con Mino Raiola sarebbero già iniziati nei giorni scorsi, il che confermerebbe anche lo sforzo che la società è effettivamente orientata a fare pur di trattenere il proprio fuoriclasse.

Il nuovo ingaggio, tra parte fissa e un bonus, permetterebbe di toccare o addirittura superare i 6 milioni di euro, scongiurando così un addio imminente o, peggio, un’uscita a parametro zero il prossimo anno. Il tutto sarebbe comunque in funzione del 2021, quando le parti potrebbero comunque lasciarsi dopo sette lunghi anni.

Ma una scadenza più lontana, rispetto alla proroga di un solo anno, darebbe maggior forza contrattuale alla società. A tutela del giocatore ci sarebbe invece una clausola rescissoria relativamente bassa per le big mondiali, da 50 milioni di euro e che scatterebbe in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Il tutto sarebbe possibile grazie a Gigio, il quale, nonostante il continuo ridimensionamento, ha messo ancora una volta il Milan in cima alle sue preferenze. Ma si tratterà nel caso di uno degli ultimi tentativi, poiché non potrà aspettare il Diavolo in eterno…

