Sky – Thiago Silva in Serie A: contatti con la Fiorentina

La Fiorentina è intenzionata a mettere a segno un colpo importante per la sua difesa: l’obiettivo è riportare in Italia, l’ex Milan Thiago Silva

L’Italia nel futuro di Thiago Silva ma no con la maglia del Milan. A rilanciare la possibilità di un ritorno in Serie A del difensore brasiliano è ‘Sky Sport’: il centrale sarebbe finito nel mirino della Fiorentina, che sogna di mettere a segno un nuovo colpo alla Ribery.

La società viola avrebbe avviato i primi contatti con il giocatore, che non proseguirà l’avventura con il Psg.

Il brasiliano avrebbe dato la sua disponibilità a giocare a Firenze. La sua volontà – come più volte detto – è quella di continuare in Europa per preparare al meglio i prossimi Mondiali, in programma nel 2022 in Qatar.

Thiago Silva è stato accostato a diverse squadre, Milan compreso, ma sono poche quelle che hanno mosso passi concreti; oltre alla Fiorentina attenzione all’Everton di Carlo Ancelotti.

