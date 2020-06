Grave incidente per Zanardi: politrauma per l’atleta

Il mondo dello sport e non solo in ansia per le condizioni di Alex Zanardi. L’atleta è stato vittima di un incidente con la sua handbike. E’ in gravi condizioni.

E’ in gravi condizioni Alex Zanardi. Il 53enne – come riporta l’ANSA – è rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore.

L’atleta con la sua handbike, con la quale stava procedendo in discesa, lungo la statale 146, si è scontrato contro un camion che procedeva in direzione opposta. Zanardi è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con un elisoccorso. Avrebbe riportato un politrauma.