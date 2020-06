Serie A, quarantena light e stop del campionato: gli scenari

Lega Serie A e FIGC stanno definendo l’accordo per la conclusione del campionato andando a indicare la formula per ogni situazione che si potrebbe verificare.

Il campionato di Serie A si concluderà assegnando lo Scudetto e stabilendo anche le retrocessioni. Ormai la strada è stata tracciata.

Non ci sarà la possibilità di un congelamento della classifica senza assegnare il titolo, ipotesi ventilata quando ancora non si sapeva se il campionato sarebbe ripreso. Lega e FIGC sperano che si possa arrivare fino all’ultima giornata senza intoppi. Ma si preparano anche ad altri scenari.

Come spiegato dal Corriere della Sera, è stato trovato un accordo in merito alla cosiddetta quarantena light. In pratica, se un giocatore dovesse risultare positivo al Covid-19, solamente lui verrà isolato. Il resto della squadra continuerà ad allenarsi e giocare, ma sottoponendosi al tampone dal rapido esito il giorno della partita.

Ma cosa succederebbe se la Serie A venisse stoppata nuovamente entro il 10 luglio Secondo quanto rivelato da La Repubblica, il piano B che prevede playoff e playout sarebbe ancora in piedi. La formula sarebbe la seguente: playoff con quattro squadre, semifinale in casa della meglio messa in classifica (che passa anche col pareggio) e finale su andata e ritorno (dopo i supplementari conta il piazzamento); playout tra la quartultima e la terzultima con andata e ritorno, mentre le ultime due andrebbero direttamente in Serie B.

