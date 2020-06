Alex Zanardi, il nuovo bollettino medico: il quadro resta grave 

Alex Zanardi, ecco gli aggiornamenti dopo il terribile incidente stradale di ieri. L’atleta continua a lottare per la vita e arriva il nuovo bollettino medico della struttura ospedaliera.

Alex Zanardi continua a lottare tra la vita e la morte. Operato d’urgenza ieri dopo un grave incidente stradale, l’ex pilota ha subito un grave trauma cranico e il quadro neurologico resta grave. Tuttavia, come riferito dall’ospedale di Siena, ci sono delle buone indicazioni per quanto riguarda altri due valori.

Ecco il nuovo bollettino medico:

“In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico”.