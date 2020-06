Calciomercato Milan – Donnarumma e Romagnoli rinnoveranno | VIDEO

Il Milan non dovrebbe perdere due pilastri della difesa come Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Salvo sorprese, entrambi resteranno in maglia rossonera e rinnovando il loro rispettivo contratto. Quello di Gigio va in scadenza a giugno 2021 e pertanto la dirigenza ha urgenza di trovare un accordo quanto prima. Possibile un prolungamento fino al 2023 con inserimento di una clausola di risoluzione che scatterebbe in caso di mancata qualificazione in Champions League. Da trovare bene la quadra sugli ingaggi di Donnarumma e Romagnoli, che guadagnano rispettivamente 6 e 3,5 milioni di euro netti annui. Il Milan deve stare attento ai conti del bilancio, ma al tempo stesso intende blindare ambedue.