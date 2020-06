Lecce-Milan, probabili formazioni: out Paquetá, Rebic prima punta

Probabili formazioni Lecce-Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli. Il mister sembra aver sciolto i due ballottaggi ed è pronto a rilanciare Ante Rebic dopo la squalifica in Coppa Italia.

Lecce-Milan, partirà da qui la disperata corsa del Diavolo verso l’Europa. Appuntamento lunedì sera alle 19.30 a Via del Mare, dove i pugliesi, attualmente terzultimi, si giocheranno invece una disperata salvezza in questo rush finale.

La formazione del Lecce

Sarà 4-2-3-1 per la squadra di Fabio Liverani caratterizzata da diversi ex rossoneri. A partire dal portiere Gabriel, il quale completerà il reparto con Andrea Rispoli, Luca Rossettini, Fabio Lucioni e Marco Calderoni.

In mediana spazio al trio composto da Zan Majer, Panagiotis Tachtsidis e Marco Mancosu. Il tridente offensivo vedrà invece Filippo Falco e l’ex Riccardo Saponara alle spalle di un’altra vecchia conoscenza milanista: Gianluca Lapadula.

La probabile formazione del Lecce: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

La formazione del Milan

Inderogabile 4-2-3-1 invece per Stefano Pioli, malgrado la nuova assenza di Zlatan Ibrahimovic. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, il mister sembra aver risolto il primo ballottaggio del match: ci sarà infatti Andrea Conti sulla destra e non Davide Calabria, con Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez a completare la retroguardia.

Spazio ai soliti Frank Kessie e Ismael Bennacer nel cuore del centrocampo, con il ritorno di Samuel Castillejo a destra, Hakan Calhanoglu sulla trequarti e Giacomo Bonaventura sulla fascia sinistra. Va verso l’esclusione, dunque, Lucas Paquetá. In attacco, come massimo terminale offensivo, nuova chance per Ante Rebic reduce dall’espulsione in Coppa Italia.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

