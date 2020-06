Antonini: “Thiago Silva colpo super”

Parla l’ex compagno di squadra di Thiago Silva, Luca Antonini. L’ex terzino del Milan non ha alcun dubbio: punterebbe ad occhi chiusi sul brasiliano

Il futuro di Thiago Silva resta tutto da scrivere. Il difensore brasiliano non continuerà a giocare con la maglia del Psg ma proseguirà comunque in Europa.

La voglia del giocatore è quella di confrontarsi ancora con il calcio che conta per arrivare al meglio ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar nel 2022.

Thiago Silva è stato accostato al Milan ma a muovere passi concreti, per riportarlo in Italia, è stata la Fiorentina.

Luca Antonini, suo ex compagno in rossonero, non ha alcun dubbio sul valore del brasiliano: “In quel Milan in difesa c’erano Maldini e Nesta, ma tutti noi capimmo subito che Thiago era un giocatore straordinario – ammette a ‘gianlucadimarzio.com’ -.

Un professionista incredibile che aveva un altro passo e una marcia in più dal punto di vista mentale”

Ancora una garanzia – “I viola farebbero un colpo super se riuscissero a prenderlo – prosegue Antonini – È stato il migliore difensore al mondo e ancora oggi è un top nel ruolo.

Nel suo periodo al Milan si caricò la difesa sulle spalle, era un leader silenzioso, faceva parlare il campo”.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME VERSO LECCE-MILAN