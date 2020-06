Sportmediaset – Verso Lecce-Milan: un solo dubbio per Pioli

Le ultime sulla formazione che mister Pioli schiererà dopodomani a Lecce, prima gara della ripartenza di campionato del Milan.

La redazione di Sportmediaset ha poco fa aggiornato la situazione in casa Milan in vista della trasferta di Lecce, prima gara del campionato rossonero dopo la ripartenza.

Un solo dubbio di formazione per Stefano Pioli. Riguarda la difesa: Andrea Conti e Davide Calabria sono in ballottaggio per il ruolo di terzino destro, con l’ex Atalanta in vantaggio sul compagno di reparto.

Per il resto il 4-2-3-1 scelto da Pioli sembra già scritto. Donnarumma tra i pali, il ritorno di Theo Hernandez a sinistra e la conferma del duo Kjaer-Romagnoli al centro della difesa.

Bennacer e Kessie saranno ovviamente i due mediani titolari al ‘Via del Mare’. Sulla trequarti si rivedrà Castillejo, assieme a Calhanoglu e Bonaventura.

Fiducia a Rebic come prima punta, nonostante l’espulsione sciocca in Coppa Italia. Bocciatura confermata per Paquetà e Rafael Leao, entrambi pronti a partire dalla panchina.

Zlatan Ibrahimovic infine non ci sarà, come previsto. Lo svedese è al lavoro a Milanello per essere al top in vista della sfida alla Roma, il 28 giugno prossimo.

