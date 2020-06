Zanardi, gli aggiornamenti: parametri stabilizzati

Le ultime notizie sulle condizioni di Alex Zanardi, l’atleta paralimpico vittima di un gravissimo incidente nella giornata di ieri.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, l’atleta paralimpico vittima nella giornata di ieri di un grave incidente durante una gara nel senese.

Come riportato dall’edizione di Sportmediaset, le condizioni di Zanardi si sarebbero stabilizzate. E’ questa l’unica vera buona notizia, rispetto alla gravità assoluta testata al momento del suo arrivo all’ospedale delle Scotte.

L’atleta, dopo l’operazione per il trauma cranico, è stato posto in coma farmacologico. La priorità ovviamente riguarda i parametri vitali, visto che la prognosi è ancora riservata.

Impossibile decifrare invece le conseguenze neurologiche, come ammesso poco fa dal neurochirurgo Giuseppe Oliveri, colui che ha operato Zanardi: “Tutti i numeri sono buoni, ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave”.

Sabino Scolletta, responsabile della terapia intensiva dell’ospedale di Siena, non ha escluso peggioramenti: “Forte interessamento cerebrale, non si può escludere un peggioramento delle condizioni vitali. Ma la stabilità attuale sembra escludere tale regressione”.

Tantissimi nel frattempo i messaggi di solidarietà e di speranza che arrivano dal mondo delle istituzioni e dello sport. Dal premier Giuseppe Conte fino ad atleti come Charles Leclerc o Federica Pellegrini, tutti sono vicini al guerriero Alex.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK AL LAVORO PER IL SUO PUPILLO