Milan, Galliani vuole due giovani: non solo Maldini

Il Monza ha messo gli occhi su Daniel Maldini e non solo. Adriano Galliani è a lavoro per rinforzare la squadra e guarda in casa Milan

Il Monza guarda in casa Milan per rinforzare la squadra. Il club di Berlusconi è intenzionato a centrare subito la massima serie e Galliani si sta muovendo per piazzare i giusti colpi: l’ultima idea porta a Daniel Maldini.

Il fantasista, figlio di Paolo, si allena in prima squadra ormai da tempo: un trasferimento in prestito in Brianza, a due passi da Milano, potrebbe essere davvero la scelta giusta.

Maldini – come riporta il collega Nicolò Schira – non è l’unico rossonero nel mirino del Monza, che segue con interesse anche un altro giovane Alessandro Sala, classe 2001.

