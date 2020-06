“L’altra faccia del Milan” di Enrico Fonte, una raccolta di storie rossonere

Da qualche giorno è finalmente sul mercato “L’altra faccia del Milan”, il libro del giornalista Enrico Fonte. Si tratta di una raccolta di circa 40 storie, tutte molto curiose ed appassionanti, di tifosi milanisti sparsi per il mondo.

All’interno del libro però troverete tanti altri contenuti: 400 foto inedite, interviste esclusive alla leggenda Franco Baresi e a Valentina Giacinti, l’attaccante e capitano del Milan femminile, e molte altre sorprese.

Il libro è acquistabile su Amazon a questo link in formato elettronico e cartaceo (280 pagine), è disponibile sia in italiano che in inglese. Tutto il ricavato sarà destinato a Fondazione Milan, che ha curato la prefazione del libro. Un’iniziativa bellissima a cui vale la pena partecipare.