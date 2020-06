Milan, interesse dalla Francia per Thiago Silva

Thiago Silva, accostato al Milan nelle ultime settimane, piace in Francia. Dopo l’interesse da parte della Fiorentina spunta quello del Lione.

Potrebbe esserci ancora la Francia nel futuro di Thiago Silva. Il difensore brasiliano non proseguirà la propria avventura con la maglia del Psg: Leonardo ha deciso di puntare su un profilo più giovane dell’ex Milan.

Il calciatore nelle ultime settimane è stato accostato al Milan ma a muovere passi concreti sarebbe stata la Fiorentina, allacciando contatti con il suo entourage.

Attenzione anche all’Everton di Carlo Ancelotti, che vorrebbe puntare sulla sua esperienza. E’ di queste ore, invece, la notizia sull’interessamento da parte del Lione.

L’OL è alla ricerca di un centrale importante e secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, avrebbe pensato proprio a Thiago Silva. I francesi, però, devono fare in conti con un ricco contratto: il brasiliano percepisce 1,5 milioni di euro al mese, davvero troppi per un club come Lione.

