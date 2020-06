Calciomercato Milan – Diatta, concorrenza tedesca: le ultime

Il Milan è sempre in corsa per il giovane talento africano Diatta, ma c’è da controbattere alla folta concorrenza tedesca.

Il Milan deve superare una folta concorrenza per arrivare ad uno dei suoi obiettivi per l’attacco della prossima stagione.

Krepin Diatta, esterno offensivo di origine senegalese, è un obiettivo del Milan da qualche tempo. Gioca nel Club Bruges, in Belgio, dove si è messo in luce quest’anno con diverse reti ed assist vincenti.

I suoi agenti tempo fa avevano indicato proprio il Milan come un’ipotesi plausibile per il futuro di Diatta: “Ci sono squadre molto interessate. Andrà in un club dove saranno soddisfatte le condizioni per il suo sviluppo. Anche il Milan è una pista seria”.

Il classe ’99 però, secondo quanto riportato da Calciomercato.com,è richiestissimo in Germania. Diversi club si sono messi sulle tracce di Diatta.

Il Milan dovrà battere la concorrenza di squadre come Hoffenheim, Wolfsburg e Borussia Moenchengladbach per arrivare al calciatore ventunenne, considerato tra i migliori talenti del campionato belga.

Ralf Rangnick, possibile futuro manager del Milan, segue Diatta da molto vicino. Il senegalese è tra i giovani talenti indicati dal tecnico ex Lipsia per il suo progetto basato su calciatori non superiori ai 23-24 anni d’età.

LEGGI ANCHE -> LOCATELLI, RIMPIANTO DEL MILAN?