Milan, nel mirino anche Krépin Diatta: “Pista seria”

Krepin Diatta del Club Brugge piace agli osservatori del Milan, che lo hanno visionato mesi fa. Fonti vicine all’entourage confermano l’interesse rossonero.

Il Milan ha anche Krépin Diatta nella lista dei potenziali rinforzi per la prossima finestra del calciomercato. A riferirlo è l’agenzia di stampa APS.

Il 21enne senegalese è un’ala offensiva che milita nel Club Brugge. 8 gol e 4 assist in 34 partite nella stagione 2019/2020. Il prezzo è di circa 20 milioni di euro, trattabili. È stato nominato miglior giovane della Coppa d’Africa 2019, quella vinta dall’Algeria di Ismael Bennacer (migliore giocatore del torneo).

Una fonte vicina all’entourage di Diatta ha ammesso: «Ci sono squadre molto interessate. Andrà in un club dove saranno soddisfatte le condizioni per il suo sviluppo. Ogni stagione deve raggiungere un traguardo nella sua carriera professionale. Anche il Milan è una pista seria, ma in ogni caso gli interessi del giovane calciatore saranno preservati».

Il talento del Club Brugge è stato accostato soprattutto a Milan, Watford ed Hertha Berlino. Ma anche altre società sono sulle tracce del giocatore, che sicuramente lascerà il Belgio per mettersi alla prova in un campionato più competitivo. Dopo due stagioni e mezza in Jupiler Pro League, si sente pronto per una nuova sfida.

