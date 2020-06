Calciomercato Milan – Piace Odegaard: la posizione del Real Madrid

Martin Odegaard sta facendo molto bene con la Real Sociedad e il Milan ha messo gli occhi su di lui. Ma a Madrid sembrano avere le idee chiare sul giocatore.

Finalmente sta sbocciando il talento di Martin Odegaard, salito alla ribalta delle cronache calcistiche quando era ancora minorenne. Il Real Madrid lo acquistò nel 2015 quando aveva 16 anni.

Dopo aver militato nella seconda squadra madrilena e in prestito in Olanda, nell’estate scorsa è approdato a titolo temporaneo alla Real Sociedad e sta dimostrando di potersi esprime su buonissimi livelli. Il 21enne centrocampista norvegese ha collezionato 7 gol e 8 assist nelle 31 presenze messe assieme nella stagione 2019/2020.

La Real Sociedad punta a confermare Odegaard anche per il prossimo anno. Tuttavia, sulle tracce del talento scandinavo ci sono pure altre squadre. Tra queste il Milan, dove Ralf Rangnick vorrebbe averlo nel suo progetto tecnico-tattico. Però, l’operazione risulta molto complicata e difficilmente andrà in porto.

Infatti, come riportato dai colleghi di calciomercato.com, il Real Madrid non intende vendere il giocatore. Apre solamente a una cessione con la formula del prestito secco. La dirigenza non intende perdere Odegaard come successo ad esempio con Theo Hernandez, finito proprio al Milan senza che i blancos mantenessero alcun tipo opzione sul cartellino.

Il club rossonero non è interessato a prendere il calciatore con quella modalità. Di conseguenza, la sensazione è che alla fine si concretizzerà una sua permanenza in prestito annuale alla Real Sociedad. Una soluzione gradita sia a lui che al Real Madrid.

