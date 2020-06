Calciomercato Milan – Rangnick, obiettivo in difesa: ecco Bogarde

Obiettivo primario per Rangnick: il tedesco punta tutto su questo difensore che piace moltissimo per rinforzare il reparto.

La stampa inglese è sicura. Ralf Rangnick, futuro allenatore e manager del Milan, ha in mente un nome in particolare per la difesa rossonera.

Secondo Goal.com, il tedesco vuole portare a Milanello il giovanissimo stopper Melayro Bogarde, calciatore classe 2002 che milita nell’Hoffenheim.

Un nome che i tifosi rossoneri più longevi riconosceranno come familiare. Bogarde è infatti nipote di Winston, vecchio terzino olandese che ha militato nel Milan durante la stagione 1996-97, dopo essere esploso nell’Ajax.

Rangnick punta forte sul diciottenne Bogarde, che si sta esprimendo molto bene con la maglia dell’Hoffenheim U-19, ma vanta anche due presenze già in Bundesliga.

Ha le idee chiare Bogarde: lo scorso anno ha rifiutato persino un top club europeo come l’Arsenal, preferendo virare in Germania per giocare con continuità e non essere considerato solo merce da ‘prestito’.

Sulla sua strada si fa ora largo il Milan. Nel progetto giovani voluto da Rangnick un talento come Bogarde potrebbe diventare subito elemento centrale, spalla o alternativa del più esperto Romagnoli.

Il suo contratto con l’Hoffenheim scadrà tra un anno. Bogarde è dunque un’occasione per il Milan, che può assicurarsi l’olandese anche a prezzo vantaggioso.

