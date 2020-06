Ex Milan – Van Ginkel, la mossa del Chelsea che stupisce

Notizia a sorpresa dall’Inghilterra che riguarda l’ex centrocampista del Milan, ormai pronto a farsi valere nuovamente.

Ricordate Marco van Ginkel? Il centrocampista olandese classe ’92 che ha fatto anche diverse apparizioni con la maglia del Milan nella stagione 2014-2015.

Il calciatore, di proprietà Chelsea, era uscito da qualche tempo dai radar. Colpa di un grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori da circa due anni.

Un peccato, perché Van Ginkel, dopo l’esperienza rossonera non indimenticabile, era esploso in prestito al PSV Eindhoven, segnando ben 29 reti in due stagioni in Eredivisie.

Nonostante l’infortunio ancora non superato e un contratto in scadenza, secondo il Daily Mirror il Chelsea avrebbe deciso di puntare ancora su di lui.

A sorpresa sarebbe in arrivo un rinnovo di contratto per Van Ginkel con il club londinese. L’accordo in scadenza al prossimo 30 giugno sarà dunque rinnovato per almeno altre due stagioni.

Un bel gesto dei ‘Blues‘, che vogliono dare una seconda opportunità all’ex Milan, sfortunato e falcidiato dai problemi fisici nell’ultima fase di carriera.

Lo score dell’olandese nel Milan guidato da Pippo Inzaghi non fu indimenticabile: 17 presenze in campionato ed una sola rete segnata.

