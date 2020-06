Classifica Serie A aggiornata dopo Lecce-Milan

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo il match del Milan contro il Lecce. La squadra di Pioli, in attese delle partite delle avversarie, aggancia il Napoli

La ripresa del campionato sorride al Milan, che ritrova il successo e sale al sesto posto, agganciando il Napoli. I rossoneri con la vittoria per 4-1 contro il Lecce, riprendono la corsa per l’Europa League. I punti adesso sono 39, uno in più del Verona e due del Verona.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Milan 39*, Verona 38, Parma 36, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo 32, Fiorentina 31*, Udinese 28, Torino 28, Sampdoria 26, Genoa 25, Lecce 25*, Spal 18, Brescia 17*.

*una partita in più