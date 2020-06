Lecce-Milan: le 10 curiosità su questa sfida

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le 10 curiosità riguardanti la sfida contro il Lecce. Stasera dalle 19:30 le squadre si sfideranno allo stadio Via del Mare in un match di campionato molto importante i rossoneri. Vietato non vincere.

SCONTRI DIRETTI

1- Il successo per 4-3 del Milan contro il Lecce nell’ottobre 2011 è stata la sesta occasione in cui una squadra ha vinto una

partita di Serie A in cui era andata sotto nel punteggio di tre reti.

2- Il Milan ha segnato in media 2.5 gol nelle ultime sei gare di campionato contro il Lecce.

3- Otto degli ultimi 10 gol realizzati nei match tra Milan e Lecce in Serie A sono arrivati nei secondi tempi.

PRECEDENTI IN CASA DEL LECCE

4- Complessivamente, Lecce e Milan si sono affrontati 15 volte in Serie A in casa dei pugliesi, con un bilancio di una vittoria

casalinga, 8 pareggi e 6 successi esterni.

STATO DI FORMA

5- Il Milan non perde contro una squadra neopromossa in Serie A da aprile 2018, contro il Benevento: da allora, per i rossoneri sette vittorie e cinque pareggi.

6- Il Milan trova il gol da otto partite di campionato e non registra una striscia più lunga in una singola stagione di Serie A dal marzo 2018.

FOCUS GIOCATORI

7- Ante Rebić ha segnato sei degli ultimi 10 gol del Milan in campionato dopo non aver messo lo zampino in alcuno dei

precedenti 18 dei rossoneri nella competizione.

8- Alessio Romagnoli è uno dei due giocatori di movimento (con Sabelli del Brescia) a non aver ancora saltato un minuto nel corso di questa Serie A (2340 minuti).

9- La prossima sarà la 150° presenza da titolare per Giacomo Bonaventura con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

10- Riccardo Saponara ha disputato otto gare nel massimo campionato con il Milan, tra il 2013 e il 2014. Inoltre, il centrocampista del Lecce ha giocato 18 gare senza segnare nemmeno un gol in campionato sotto la guida di Stefano Pioli, con la Fiorentina nel 2017/18.