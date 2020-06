Lecce-Milan, formazioni ufficiali: tornano Theo Hernandez e Castillejo

Le scelte di Fabio Liverani e Stefano Pioli per Lecce-Milan sono quelle che erano già state un po’ preannunciate nelle scorse ore. Ecco le formazioni ufficiali.

Alle 19:30 scendono in campo Lecce e Milan nella partita di campionato valida per la 27^ giornata. I rossoneri vogliono riprendere vincendo in Serie A. All’andata a San Siro fu un 2-2 beffa e dunque c’è voglia di rivincita.

Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Fabio Liverani e Stefano Pioli per il match allo stadio Via del Mare.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. A disposizione: Vigorito, Chironi, Radicchio, Colella, Rossettini, Paz, Vera, Maselli, Shakhov, Majer, Babacar, Rimoli. Allenatore: Liverani.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Krunić, Saelemaekers, Paquetá, D. Maldini, R. Leão, Colombo. Allenatore: Pioli.

Da segnalare nel Diavolo il rientro di Theo Hernandez e Samuel Castillejo, entrambi assenti perché squalificati in Coppa Italia contro la Juventus. Due giocatori importanti per Pioli, che oggi chiede i 3 punti alla sua squadra per mantenere vive le ambizioni di qualificazione alla prossima Europa League.