Gli highlights di Lecce-Milan, sfida valida per la 27^ giornata di Serie A. I gol e le migliori azioni della partita.

Un inizio di primo tempo positivo per il Milan che cerca il gol con insistenza. La rete arriva al 25′ e la firma è di Samu Castillejo. Lo spagnolo, uno dei migliori del match, apre il piattone e batte un buon Gabriel su cross teso di Calhanoglu. Si tratta del primo gol in stagione per l’ex Villarreal, sicuramente fra i più positivi da gennaio in poi. Prima della fine del primo tempo però arriva una brutta notizia per Pioli: Kjaer si fa male al ginocchio e chiede il cambio (entra Gabbia). Terzo centrale infortunato dopo Duarte e Musacchio.

Il Milan non inizia bene la ripresa e il Lecce imbastisce qualche buona occasione. Babacar, entrato al posto di Lapadula, cade in area dopo uno scontro con Gabbia e Valeri fischia il rigore: decisione molto dubbia. Dal dischetto Mancosu non sbaglia. Ma subito dopo è già 2-1 Milan, la firma è di Bonaventura su tap-in. Dopo qualche minuto arriva anche il terzo gol: Rebic in campo aperto non sbaglia e supera Gabriel.

Al 67′ entra anche Rafael Leao e circa cinque minuti più tardi arriva il gol: il portoghese di testa mette dentro la rete della tranquillità. Un gol che chiude definitivamente la partita, il Milan gestisce la palla e aspetta la fine del match. Da segnalare nel finale anche l’ingresso di Paquetà che però non ha inciso granché.

Lecce-Milan, gli highlights del match

