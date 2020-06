Lecce-Milan nuovo esame senza Ibra per Rebic: vietato sbagliare

In casa Milan ci si aspetta una prestazione importante da parte di Ante Rebic, che ha deluso contro la Juventus e che ha la chance per riscattarsi a Lecce.

Stasera il Milan tornerà in campo a Lecce e punterà vincere per continuare a coltivare l’obiettivo Europa League. Con il Napoli già vincitore della Coppa Italia e dunque già qualificato alla fase a gironi, per i rossoneri sarà difficile evitare il playoff.

Ma prima servirà avere la meglio sulle altre pretendenti alla qualificazione europea. L’Hellas Verona ha due punti in più, mentre il Parma è appaiato al Milan a quota 36. A sole due lunghezze il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che precede Cagliari e Sassuolo con 32 punti ciascuna. Insomma, il Diavolo non può dormire sonni tranquilli anche se è favorito sulla concorrenza.

Vincere stasera a Lecce sarà fondamentale per riprendere positivamente il campionato e scordare l’amara eliminazione in Coppa Italia. Non dovrebbero esserci particolari sorprese di formazione rispetto a quanto emerso in queste ore. Rafael Leao si accomoderà ancora in panchina e sarà Ante Rebic il centravanti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Il croato ha deluso contro la Juventus. Chiamato a sostituire Zlatan Ibrahimovic, ha rimediato un cartellino rosso diretto dopo 17 minuti di partita. Un’espulsione che ha reso difficile per il Milan riuscire a fare il risultato necessario a Torino. Stasera allo stadio Via del Mare avrà l’occasione per rifarsi.

Rebic è il capocannoniere della squadra e una prestazione importante da parte sua è necessaria per riuscire a conquistare 3 punti preziosi. I ragazzi di Pioli faticano spesso a trovare la via del gol, pertanto il migliore realizzatore a disposizione non può fallire. Ci si aspetta una buona prestazione da tutto il gruppo, però. Il singolo da solo difficilmente può risolvere ogni problema.

