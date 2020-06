Lecce-Milan, probabili formazioni: Pioli punta su Bonaventura e Rebic 

Lecce-Milan, probabili formazioni. Ecco le scelte di mister Fabio Liverani e del tecnico Stefano Pioli. Per i rossoneri c’è una grande esclusione.

Lecce-Milan, il grande giorno è arrivato. 106 giorni dopo l’ultima di campionato pre-lockdown, il Diavolo si rituffa finalmente in campionato. E lo fa senza margini di errore a disposizione se vorrà centrare l’Europa. Stasera, infatti, c’è un unico risultato accettabile per gli obiettivi rossoneri: la vittoria.

La formazione del Lecce

Sarà 4-3-2-1 per la formazione di Fabio Liverani. In porta ci sarà l’ex rossonero Gabriel, con la linea difensiva composta da Andrea Rispoli, Luca Rossettini, Fabio Lucioni e Marco Calderoni.

La mediana vedrà invece Jacopo Petriccione nel centrodestra, Panagiotis Tachtsidis in regia e Marco Mancosu sull’altro versante. In attacco spazio ad altre due vecchie conoscenze milaniste: ovvero Riccardo Saponara accanto a Filippo Falco e dietro Gianluca Lapadula.

La probabile formazione del Lecce: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

La formazione del Milan

Solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli. Con Gianluigi Donnarumma tra i pali, la retroguardia sarà la solita con Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e il rientrante Theo Hernandez. Nessuna particolarità nemmeno a centrocampo, dove si muoveranno i soliti Ismael Bennacer e Frank Kessie.

Le novità, piuttosto, ci saranno sulla trequarti. A destra tornerà infatti Samuel Castillejo dopo la squalifica in Coppa Italia, con Hakan Calhanoglu al centro e Giacomo Bonaventura sulla sinistra preferito alla fine a Lucas Paquetá. In attacco, come massimo terminale offensivo, si muoverà di nuovo Ante Rebic.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

