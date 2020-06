Milan, Ibra scalpita: ecco quando rientra

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo. In settimana lo svedese si sottoporrà a nuovi esami che potrebbero dargli il via libera.

Zlatan Ibrahimovic corre verso il rientro. L’attaccante svedese è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo il problema al polpaccio.

Il via libera potrebbe arrivare dopo l’ultimo controllo: in settimana, come ammesso anche da Stefano Pioli, durante l’ultima conferenza stampa, l’ex Galaxy si sottoporrà a nuovi esami.

Ibrahimovic salterà Lecce e quasi certamente anche la Roma; il suo rientro – come riporta ‘Sky Sport’ – dovrebbe avvenire la prima settimana di luglio, o il primo del mese, contro la Spal o tre giorni dopo contro la Lazio all’Olimpico.

Ibra è dunque pronto a dare una mano al Milan per la corsa all’Europa League.

