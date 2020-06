Lecce-Milan, pagelle e tabellino: 

Le pagelle di Lecce-Milan

PRIMO TEMPO – Il Milan tiene subito il pallino del gioco, affonda e trova più volte la porta. Al 25esimo poi finalmente finalizza con zampata di Castillejo su cross di Calhanoglu. Da lì diventa ulteriormente una gara a senso unico, con l’errore di non concretizzare ulteriormente avendo in pugno il match.

SECONDO TEMPO –

Lecce-Milan, voti e tabellino

Marcatori: 25′ Castillejo

Lecce (4-3-2-1): Gabriel 7; Rispoli 5, Lucioni 5.5, Meccariello 6, Calderoni 6; Petriccione 6, Tachtsidis 6, Mancosu 6; Falco 5, Saponara 5.5; Lapadula 5

Milan (4-3-3): Donnarumma 6, Conti 6, Kjaer 6.5 (dal 39′ Gabbia s.v.), Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Kessie 6.5, Bennacer 6, Castillejo 7, Calhanoglu 6.5, Bonaventura 6; Rebic 6

Lecce-Milan, le pagelle

Donnarumma 6: unico spettatore del match per gran parte del match, poi lo spavento dell’1-1 annullato per fuorigioco e l’altro su occasione di Lapadula allo scadere del primo tempo.

Conti 6: puntuale e concentrato. Tiene bada a Saponara quando si affaccia dalle sue parti.

Kjaer 6.5: al 9° sradica una palla insidiosa su potenziale ripartenza pugliese e mostra subito la sua sostanza. Idem al 27esimo quando scalcia via il pallone su un insidioso Saponara pronto ad entrare in area. Al 34esimo mura la conclusione di Falco su pericolosa ripartenza giallorossa. (dal 39′ Gabbia)

Romagnoli 6.5: dalle sue parti nessuno passa e Falco lo comprende subito. Al 42esimo sventa di testa un’incursione del Lecce piuttosto insidiosa e si ripete di tacco al 44esimo con l’uomo alle sue spalle in area.

Theo Hernandez 6.5: partenza, via e sgroppate. Torna carico dopo l’ultimissimo turno di stop, affonda come sa fare e crea svariati pericoli su quella fascia. Che occasione al 24esimo.

Kessie 6.5: nuovo look ma vecchie abitudini. Corre, lotta e recupera palloni a destra e manca. Ci prova al 19esimo ma il tiro è centrale. Al 35esimo perde la diagonale che porta al gol di Meccariello ma il Var lo salva.

Bennacer 6: qualità e quantità come suo solito. Che assist per Theo al 24esimo che purtroppo spreca. Nel finale del primo tempo sbaglia e serve un assist quasi perfetto per Lapadula.

Castillejo 7: rientro dopo un turno di squalifica e la sua presenza si sente subito. Bel passaggio filtrante per Rebic dopo appena un minuto, si muove come terzino aggiunto e affonda con qualità a ogni ribaltamento di fronte. Al 17esimo occasione.

Calhanoglu 6.5: un tacco pregiato, senso della posizione e assist vincente per il vantaggio rossonero.

Bonaventura 5.5: Pioli lo preferisce a Paquetá per esperienza e abitudine al gol, ma al 13esimo ha la prima grande occasione dove avrebbe potuto fare meglio. Grande giocata al 31esimo malgrado il fuorigioco, ma anche lì non finalizza a dovere. Un’altra buona occasione è un tiro dal limite, ma lo strozza.

Rebic 6: buoni movimenti da centravanti, ma non riesce ad entrare perfettamente nella manovra offensiva. Compensa con una grande mano in fase di ripiegamento.

