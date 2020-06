Pierino Prati, il cordoglio del Milan: “Un gigante”

Il Milan ha subito espresso il proprio cordoglio alla notizia della scomparsa del grande Pierino Prati, storico centravanti rossonero.

La scomparsa di Pierino Prati ha portato ancora una forte velata di tristezza e nostalgia per tanti appassionati di calcio e tifosi di vecchia data.

Il Milan, squadra nella quale Prati ha giocato più di 200 gare ufficiali, ha espresso subito sui social network il proprio cordoglio.

“Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra Storia. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”.

Goodbye to a true Rossonero legend. You were a shining light for us all and shall be dearly missed: rest in peace Piero. pic.twitter.com/g6e7yH7SXY

— AC Milan (@acmilan) June 22, 2020